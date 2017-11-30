Кремль прокомментировал размещение в Крыму комплексов С-400

Принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о развертывании в Крыму второго дивизиона С-400.

Песков отметил, что на российско-украинской границе в районе Крыма продолжается провокационная и диверсионная деятельность.

«Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, источник в силовых структурах Крыма сообщил, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что новый дивизионный комплект ЗРС С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму 12 января 2018 года.