Захарченко анонсировал появление филиалов «Оплота Донбасса» в Одессе и Харькове

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о приоритетности открытия филиалов общественной организации «Оплот Донбасса» в Одессе и Харькове.

Он также не исключил, что отделения общественной организации могут быть открыты и в других городах Украины, передает РИА «Новости».

«Оплот Донбасса» создан в ДНР в 2014 году с началом конфликта на территории Украины. Учредителем и почетным президентом организации является глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее в оперативном командовании ДНР назвали пасхальное перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.

Напомним, 13 апреля Главным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданского населения в Донецке.

Позднее в ДНР решили возбудить дело против офицеров НАТО, которых в Донбассе признали соучастниками военных преступлений ВСУ.