Tекст: Кирилл Аверьянов

Провалом закончилась очередная акция по формированию антироссийского вооруженного формирования в Европе. Напомним, что еще 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Польше будет создано военное подразделение «Украинский легион», куда на добровольной основе смогут вступить находящиеся в Евросоюзе граждане Украины.

В тексте соглашения о безопасности между Киевом и Варшавой, которое тогда было подписано, говорилось, что таким образом Польша по просьбе Украины будет поощрять украинцев вступать в ВСУ. Предполагалось, что те, кто присоединится к легиону, будучи на территории Польши, Литвы и других стран ЕС, смогут подписать контракт с Войском польским, пройти там тренировку и получить оснащение от партнеров Киева.



Затем сюжет получил подтверждение на высоком уровне. Во время общественного форума НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на территории страны «насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве» в ряды легиона. Сикорский хвалил «новобранцев», заверяя, что многие из них «действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников».

После этого в том, что на территории Польши будет сформирован «Украинский легион», численность которого составит как минимум несколько тысяч человек, мало кто сомневался. О серьезности намерений говорил и экс-посол Украины в Польше Василий Зварыч, который теперь возглавляет дипмиссию в Чехии. 25 июля он сообщил о заявках от добровольцев, поступающих «до начала официальной информационной кампании». «Сосредотачиваемся на том, чтобы уже в начале августа все это заработало», – говорил он.

Однако в сентябре выяснилось, что перед нами была всего лишь имитация бурной деятельности. На сегодняшний день не только ничего не «заработало», но и никаких добровольцев, рвущихся в «Украинский легион», не существует в природе.

Как пишет польский Dziennik Gazeta Prawna, Сикорский был введен в заблуждение или стал жертвой «испорченного телефона». Выяснилось, что Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала. Заключено лишь техническое соглашение о том, как именно будет функционировать легион.

В ответе на запрос журналистов в МИД Польши, где те попросили прояснить слова Сикорского от 11 июля, представителей СМИ отослали за комментариями в министерство национальной обороны, а также отметили, что «ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах».

Минобороны Польши в лице замминистра Павла Залевского бодро отрапортовало, что Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические учреждения на территории страны. А никакой информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств нет и не было. Круг замкнулся.

В общем-то, ничего удивительного в этой истории нет, так как она – не что иное, как порождение воспаленных умов оторванных от реальности украинских и польских политиков. А реальность такова, что рядовые украинцы оказались в Польше как раз-таки не желая участвовать в боевых действиях – и надевать на себя камуфляж там никто не желает. Не соблазняет даже особый статус пребывания в Польше, который обещают легионерам.

Характерно, что украинцы массово просят родственников, перебравшихся в ЕС, ни в коем случае не подписывать контракты с какими бы то ни было проукраинскими националистическими или добровольческими воинскими формированиями, так как это чревато переброской на фронт и скорой гибелью. То есть ни о какой массовой поддержке режима Зеленского украинцами, обитающими в Польше, речь не идет и близко.

Митинговать за Украину, сидя в безопасной Польше – пожалуйста, а вот умирать за незалежность в окопах – да зачем же?..

Поэтому «добровольная» составляющая этого подразделения вызывала большие сомнения с самого начала. Но Зеленского такие нюансы попросту не интересуют.

Не интересуют они и Сикорского. Известный своей антироссийской риторикой министр иностранных дел Польши попросту забежал впереди паровоза, поторопившись радостно озвучить взятые с потолка цифры «добровольцев». Ведь это создает ему в польском политикуме репутацию «ястреба», непримиримого борца с Россией – в противовес относительно умеренному Минобороны и даже собственному ведомству.

Недаром недавняя инициатива Сикорского по сбиванию российских ракет встретила резкое непонимание в польском Минобороны, а МИД так и вовсе открестился от своего шефа, сообщив, что это его личная позиция. Так и здесь: озвученные Сикорским цифры оказались не чем иным, как его «личной позицией». Желаемым, которое было выдано за действительное.

Но несомненно одно. Воображаемая и фиктивная помощь Польши Украине с точки зрения интересов Москвы гораздо лучше реальной.