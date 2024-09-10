  • Новость часаВ Свердловской области столкнулись автобус и бензовоз, пострадали восемь человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Названы задействованные в учениях «Океан-2024» силы Китая
    Минобороны опубликовало видео пусков «Калибра» с «Адмирала Головко»
    Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин назвал героями моряков на СВО
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Вертолеты Ка-52М поразили подразделения ВСУ в Курской области
    Вучич: Приштина хочет изгнать сербов из Косово и Метохии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    4 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    10 сентября 2024, 18:35 • В мире

    «Украинский легион» в Польше оказался мистификацией

    «Украинский легион» в Польше оказался мистификацией
    @ REUTERS

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Намерения создать в Польше добровольческий «Украинский легион» провалились. Начать обучение живущих в Европе граждан Украины, желающих воевать в составе ВСУ, планировалось еще в августе – и даже заявлялось о «тысячах» таких добровольцев. Почему же в итоге все эти планы оказались пустышкой?

    Провалом закончилась очередная акция по формированию антироссийского вооруженного формирования в Европе. Напомним, что еще 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Польше будет создано военное подразделение «Украинский легион», куда на добровольной основе смогут вступить находящиеся в Евросоюзе граждане Украины.

    В тексте соглашения о безопасности между Киевом и Варшавой, которое тогда было подписано, говорилось, что таким образом Польша по просьбе Украины будет поощрять украинцев вступать в ВСУ. Предполагалось, что те, кто присоединится к легиону, будучи на территории Польши, Литвы и других стран ЕС, смогут подписать контракт с Войском польским, пройти там тренировку и получить оснащение от партнеров Киева.

    Затем сюжет получил подтверждение на высоком уровне. Во время общественного форума НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на территории страны «насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве» в ряды легиона. Сикорский хвалил «новобранцев», заверяя, что многие из них «действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников».

    После этого в том, что на территории Польши будет сформирован «Украинский легион», численность которого составит как минимум несколько тысяч человек, мало кто сомневался. О серьезности намерений говорил и экс-посол Украины в Польше Василий Зварыч, который теперь возглавляет дипмиссию в Чехии. 25 июля он сообщил о заявках от добровольцев, поступающих «до начала официальной информационной кампании». «Сосредотачиваемся на том, чтобы уже в начале августа все это заработало», – говорил он.

    Однако в сентябре выяснилось, что перед нами была всего лишь имитация бурной деятельности. На сегодняшний день не только ничего не «заработало», но и никаких добровольцев, рвущихся в «Украинский легион», не существует в природе.

    Как пишет польский Dziennik Gazeta Prawna, Сикорский был введен в заблуждение или стал жертвой «испорченного телефона». Выяснилось, что Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала. Заключено лишь техническое соглашение о том, как именно будет функционировать легион.

    В ответе на запрос журналистов в МИД Польши, где те попросили прояснить слова Сикорского от 11 июля, представителей СМИ отослали за комментариями в министерство национальной обороны, а также отметили, что «ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнерах».

    Минобороны Польши в лице замминистра Павла Залевского бодро отрапортовало, что Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические учреждения на территории страны. А никакой информации о наборе на сайтах украинского посольства и его консульств нет и не было. Круг замкнулся.

    В общем-то, ничего удивительного в этой истории нет, так как она – не что иное, как порождение воспаленных умов оторванных от реальности украинских и польских политиков. А реальность такова, что рядовые украинцы оказались в Польше как раз-таки не желая участвовать в боевых действиях – и надевать на себя камуфляж там никто не желает. Не соблазняет даже особый статус пребывания в Польше, который обещают легионерам.

    Характерно, что украинцы массово просят родственников, перебравшихся в ЕС, ни в коем случае не подписывать контракты с какими бы то ни было проукраинскими националистическими или добровольческими воинскими формированиями, так как это чревато переброской на фронт и скорой гибелью. То есть ни о какой массовой поддержке режима Зеленского украинцами, обитающими в Польше, речь не идет и близко.

    Митинговать за Украину, сидя в безопасной Польше – пожалуйста, а вот умирать за незалежность в окопах – да зачем же?..

    Поэтому «добровольная» составляющая этого подразделения вызывала большие сомнения с самого начала. Но Зеленского такие нюансы попросту не интересуют.

    Не интересуют они и Сикорского. Известный своей антироссийской риторикой министр иностранных дел Польши попросту забежал впереди паровоза, поторопившись радостно озвучить взятые с потолка цифры «добровольцев». Ведь это создает ему в польском политикуме репутацию «ястреба», непримиримого борца с Россией – в противовес относительно умеренному Минобороны и даже собственному ведомству.

    Недаром недавняя инициатива Сикорского по сбиванию российских ракет встретила резкое непонимание в польском Минобороны, а МИД так и вовсе открестился от своего шефа, сообщив, что это его личная позиция. Так и здесь: озвученные Сикорским цифры оказались не чем иным, как его «личной позицией». Желаемым, которое было выдано за действительное.

    Но несомненно одно. Воображаемая и фиктивная помощь Польши Украине с точки зрения интересов Москвы гораздо лучше реальной.

    Главное
    Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации
    В Грузии решили выяснить причастность экс-посла США к попытке переворота в 2020 году
    В Курской области ограничили проезд транзитного транспорта через промзону АЭС
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией
    На Украине признали проблемы с возвращением украинцев из-за границы
    Туск отменил поездку в Германию из-за расследования по «Северным потокам»
    Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Россияне стали охотнее выбирать власть

    Прошедшие выборы отличались высокой явкой из-за растущего интереса избирателей к формированию власти. И результаты голосования зафиксировали новые расстановки на партийном поле. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: основные итоги». Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине

    Киевский режим произвел на свет очередной политический анекдот. Причиной отзыва временного поверенного Украины в Грузии официально назван тот факт, что дипломат «в военное время приобрел стиральную машину». Каковы реальные причины этой загадочной кадровой перестановки? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    • Константин Косачев Константин Косачев
      Европа недооценила свою зависимость от России

      Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Германская экономика теряет лицо

      Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

      4 комментария
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русской тоске пришел конец

      У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............