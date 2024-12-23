Tекст: Дарья Григоренко

Общий объем поставленного газа составил 49,6 млрд кубометров, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки, которые выросли до 30,3 млрд кубометров, что составляет 11,1% от всего европейского газового импорта, передает РИА «Новости».

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) также увеличился на 18,2%, достигнув 19,3 млрд кубометров. Доля России в европейском импорте СПГ составила 7,1% по сравнению с 5,7% в январе-ноябре прошлого года. В результате Россия заняла 18,3% в общем газовом импорте Евросоюза с начала года.

Основные объемы российского газа поступали в ЕС через СПГ (7,1% от европейского импорта), «Турецкий поток» (5,6%) и через Украину (5,5%). Несмотря на это, общий импорт газа в ЕС сокращается, снизившись почти на 6% за год и составив 271,5 млрд кубометров. Основным поставщиком газа осталась Норвегия, увеличившая экспорт на 3,6% до 85,2 млрд кубометров.

В среду депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа, чтобы снизить его стоимость для Германии и обеспечить доступное энергоснабжение.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке. Также сообщалось, что Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.