Tекст: Дарья Григоренко

Нин отметила, что Группа провела заседание в Нью-Йорке, в котором участвовали представители 17 стран Глобального Юга, включая Китай, Бразилию, Алжир, ЮАР и Турцию, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе, выпущенном после встречи, подчеркивается, что сентябрьская министерская встреча и совместное коммюнике получили положительную оценку. Это коммюнике стало первым случаем, когда страны Глобального Юга коллективно высказались по украинскому вопросу. Мао Нин отметила, что участники обсудили текущую ситуацию и выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.

Стороны подтвердили принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран и призвали к мирному разрешению международных конфликтов. Участники встречи также призвали к разрядке напряженности и недопущению дальнейшей эскалации военных действий.

Мао Нин заявила, что участники группы поддерживают достижение всестороннего политического урегулирования украинского кризиса на основе Устава ООН и международного права. Китай выразил готовность работать с другими членами группы для скорейшего достижения мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин. Лавров оценил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией.

Между тем в постпредстве России при ООН заявили, что создание группы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса вызвало негативную реакцию киевского режима и его западных спонсоров.