Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Лавров приветствовал усилия стран по мирному урегулированию на Украине
Лавров отметил поддержку мирового большинства в урегулировании украинского кризиса
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин.
Россия приветствует усилия стран мирового большинства в продвижении справедливых договоренностей для устранения первопричин кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Казахстане он подчеркнул, что объединение усилий государств Глобального Юга и Востока поможет обеспечить мир в регионе.
Лавров отметил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» на Украине в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией. Министр подчеркнул важность китайской инициативы по глобальной безопасности, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином в феврале 2023 года, которая касается принципов урегулирования конфликтов.
По словам Лаврова, китайская инициатива посвящена не конкретному кризису, а принципам, необходимым для урегулирования любых конфликтов. Среди ключевых принципов отмечена необходимость выявления и устранения первопричин кризисов. Лавров считает, что такие подходы могут быть применены для решения текущей ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия обладает непобедимостью за счет своего военного потенциала и поддержки политики президента Владимира Путина населением.