Донецк заявил о провале пасхального перемирия в Донбассе

В оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики назвали вступившее в силу 30 марта пасхальное перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.

«Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной», – сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его словам, главная причина тому – абсолютное нежелание украинской стороны решить конфликт мирным путем, передает РИА «Новости».

Он отметил, что только за восемь дней очередного перемирия от снайперского огня украинских силовиков погибли два ополченца и ранена одна мирная жительница, а в общей сложности с начала пасхального перемирия ВСУ использовали при обстрелах территории ДНР более 1,3 тыс. боеприпасов различного типа.

В свою очередь Народная милиция ЛНР заявила о гибели одного ополченца в результате обстрела полевого медицинского пункта со стороны ВСУ в субботу. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил надежду, что факт обстрела полевого медицинского пункта в Донбассе поднимут на ближайшей встрече глав МИД в «нормандском формате», а также на переговорах в Минске.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 60 мин.

Пасхальное перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта.