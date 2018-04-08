Украинские силовики нарушили «пасхальное перемирие»

За сутки украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 60 мин, сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В СЦКК отметили, что по территории ДНР было выпущено почти 60 мин, также использовались гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие. Мины были выпущены на горловском, донецком, мариупольском направлениях.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 266 единиц», – сообщил представитель ДНР.

В пресс-службе народной милиции ЛНР сообщили, что за сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие».