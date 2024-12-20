Депутат Дмитрук обвинил Зеленского и Ермака в срыве мирных инициатив с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает «Газета.ru», Дмитрук подчеркнул, что действия Зеленского и Ермака создают препятствия для мирного диалога.

Парламентарий таким образом отреагировал на прямую линию российского президента Владимира Путина, в которой он выразил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий.

Дмитрук назвал Зеленского и Ермака «врагами Украины и всего украинского народа», заявив: «Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!»

Он также выразил мнение, что Зеленский и Ермак несут ответственность за «уничтожение страны», и высказал необходимость применения к ним самого сурового наказания.

Дмитрук неоднократно выступал с критикой Зеленского и киевского режима. Ранее он заявил, что несколько месяцев назад Зеленского могли бы убить радикалы за его высказывания о возможности дипломатического возврата Крыма.

Депутат также обвинил Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после заявления президента о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник». Кроме того, Дмитрукзаявлял, что уход Зеленского с поста президента станет лучшим подарком для украинцев, а Ермак должен быть заключен в тюрьму.