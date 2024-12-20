Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
Депутат Верховной рады обвинил Зеленского и Ермака в срыве мира с Россией
Депутат Дмитрук обвинил Зеленского и Ермака в срыве мирных инициатив с Россией
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.
Как передает «Газета.ru», Дмитрук подчеркнул, что действия Зеленского и Ермака создают препятствия для мирного диалога.
Парламентарий таким образом отреагировал на прямую линию российского президента Владимира Путина, в которой он выразил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий.
Дмитрук назвал Зеленского и Ермака «врагами Украины и всего украинского народа», заявив: «Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!»
Он также выразил мнение, что Зеленский и Ермак несут ответственность за «уничтожение страны», и высказал необходимость применения к ним самого сурового наказания.
Дмитрук неоднократно выступал с критикой Зеленского и киевского режима. Ранее он заявил, что несколько месяцев назад Зеленского могли бы убить радикалы за его высказывания о возможности дипломатического возврата Крыма.
Депутат также обвинил Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после заявления президента о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник». Кроме того, Дмитрукзаявлял, что уход Зеленского с поста президента станет лучшим подарком для украинцев, а Ермак должен быть заключен в тюрьму.