Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в подрыве ж/д под Рязанью гражданина Италии
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста гражданину России и Италии Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – сообщил судья. Сидики в конце июля срок ареста был продлен до 24 октября, защита просит изменить меру пресечения на домашний арест, передает ТАСС.
Сам обвиняемый считает, что доводы суда первой инстанции необоснованны, а у него нет планов скрываться от следствия.
Ранее Сидики признал вину во взрыве на железнодорожных путях в Рязанской области в 2023 году. Также он признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием дронов. Действовал он по заказу спецслужб Украины, с которыми якобы связался сам.