После обстрела Донецка украинскими военнослужащими в России завели дело

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданского населения в Донецке, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье УК «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщается на сайте СК.

По версии следствия, 11 апреля 2018 года украинские военнослужащие и национальная гвардия Украины, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины», обстреляли «из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства», объекты гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городе Донецке.

Военные «действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».

В результате обстрела трое мирных жителей получили ранения, были разрушены или частично разрушены не менее 12 построек, «в том числе жилые дома и иные объекты гражданской инфраструктуры».

В данный момент «следствием принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, как отдавших незаконные приказы».

Напомним, в четверг, 12 апреля, в Горловке под обстрел попал автобус с детьми.

В воскресенье в оперативном командовании ДНР назвали вступившее в силу 30 марта пасхальное перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.