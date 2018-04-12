Автобус с детьми в Горловке попал под обстрел

Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что школьный автобус с детьми в поселке Зайцево обстреляли силы ВСУ.

«В 14.00 в поселке Зайцево под обстрел украинских силовиков попал школьный автобус», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Приходько.

По его словам, эвакуацию школьников из зоны обстрела производили военнослужащие ДНР, в срочном порядке прибывшие на место инцидента.

«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», – заявил мэр Горловки.

Сейчас дети спрятаны в укрытиях, тогда как обстрел населенного пункта продолжается.

В воскресенье в оперативном командовании ДНР назвали вступившее в силу 30 марта пасхальное перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.