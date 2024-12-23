  • Новость часаОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как НЛО могут помешать Трампу
    23 декабря 2024, 09:00 Мнение

    Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Новый штамм НЛО-мании, накрывший США в канун рождественских праздников, не на шутку взбудоражил американское общество. Неопознанные летающие объекты стали массово демонстрировать себя сразу в нескольких штатах, спровоцировав тысячи тревожных обращений граждан к властям. Истерика еще не достигла масштабов, спровоцированных известной радиопостановкой радиостанции CBS по мотивам «Войны миров» Герберта Уэллса, но вполне на уровне.

    Тревожность американцев подогревает странная реакция властей. Так, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби (тот самый Кирби, который комментирует украинский и ближневосточный кризисы) заявил, что наблюдаемые в небе объекты не имеют отношения к врагам США. Об отсутствии угроз национальной безопасности заявили и в Пентагоне. Казалось бы, инцидент на этом должен быть исчерпан, но нет. Власти уверенно заявляют о том, чем наблюдаемые объекты не являются, но внятно не говорят, что именно они собой представляют.

    «Большинство таких случаев – это «комбинация коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники», – заявил Кирби, чем посеял еще большее недоверие американцев. Почему «дроны и звезды» наблюдаются так часто, в таком количестве – и наконец, почему эта «комбинация» активизировалась именно сейчас?

    Беспокойство населения подогревается и селебрити – от конгрессменов до иллюзионистов. Так, конгрессмен Джефф Ван Дрю обвинил в запуске беспилотников Иран. Дроны якобы были запущены с иранского судна, стоявшего у восточного побережья США. Пентагон эту информацию оперативно опроверг, но осадочек остался. Израильский иллюзионист Ури Геллер прямо связал НЛО с пришельцами. А демонстративное их появление объяснил тем, что «пришельцы специально посылают аппараты на Землю, чтобы их заметили», демонстрируя тем самым свое технологическое превосходство.

    Свои пять копеек вставил и избранный президент Дональд Трамп, заявивший, что власти не говорят всей правды о НЛО, и призвавший американцев сбивать неопознанные объекты. Чем, собственно, многие энтузиасты и занялись, паля по дронам из винтовок и наводя на них лазеры. Американский Конгресс регулярно проводит слушания по проблеме НЛО, а администрация Белого дома и Пентагон – брифинги на заданную тему, чем придают значимость проблеме.

    Нужно понимать, что весь этот инфошум, кажущийся смешным и бессмысленным российскому обывателю, в Штатах воспринимается совсем иначе. Как в канун Второй мировой войны, в 1938 году, когда и транслировался шуточный радиоспектакль про марсиан, напряжение в американском обществе достигает пиковых значений. И любые заявления про внешнюю или внутреннюю угрозу на фоне критического недоверия к властям, мистификации «зоны 51» и общей восприимчивости американцев к теориям заговора, ложатся на правильную почву. Да и прецеденты, причем совсем свежие, уже были. Достаточно вспомнить, как в феврале 2023 года американцы долго думали, перед тем как сбить неопознанные воздушные шары, которые впоследствии приписали китайской разведке.

    Но чем в реальности может быть вызван всплеск НЛО-мании? Здесь можно насчитать несколько равновеликих версий. Версия первая – отвлечение внимания. Геополитические провалы США (как, например, в Афганистане и, возможно, на Украине) всегда можно замаскировать угрозой несопоставимых масштабов. Скажем, НЛО перестанут просто летать над территорией Штатов и нанесут удар по какому-то военному или гражданскому объекту. Любые заморские дела отойдут на второй план, а сериал про войну миров можно будет запустить на полную.

    Версия вторая – повод к войне. Пентагон и Белый дом всегда могут развернуть свою позицию на 180 градусов, приписав инопланетные проделки действиям Ирана, Китая или даже России. Это может послужить удобным предлогом для ответной атаки (в том числе если реальный повод отсутствует) или даже casus belli, если внутриамериканские противоречия нужно будет вновь загасить большой войной. Впрочем, поводов для таковой хватает и без НЛО.

    Версия третья – секретные разработки американского ВПК и их испытания. Эта версия содержит больше всего вопросов. Например, зачем испытывать новые технологии в открытую, демонстрируя их над густонаселенным восточным побережьем, а не над Великой Американской пустыней? И здесь выходит на сцену, пожалуй, самая популярная в Штатах теория заговора – проект Blue Beam («Синий луч»), когда секретные технологии, создающие, например, гигантские голограммы, могут инсценировать вторжение инопланетян, чтобы под этим предлогом зажать гайки и ввести правление на основе военного или чрезвычайного положения.

    Немыслимое вполне может укладываться в логику внутриамериканской элитной борьбы. Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может, например, создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента. В век всепоглощающего ковида, Эболы и оспы обезьян инопланетная истерия – не более чем новая страница хроники про болезненное для всего мира падение великой американской империи.

    Другие материалы автора

    Главное
    ВС России начали зачистку села Сторожевое на Времевском направлении
    МИД Польши оценил визит премьера Словакии в Москву
    В России задумали прямые авиарейсы в Бразилию, Малайзию и Пакистан
    Бразильские наемники создали боевую группу в рядах ВСУ
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве
    В Якутии нашли тушу мамонтенка Яны
    ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза

    Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики

    Банк России продолжает удивлять рынок. Если в прошлые разы он делал сюрпризы в виде более жесткого повышения ставки, то на этот раз удивил, наоборот, тем, что ее не повысил. Хотя рынок был уверен в обратном, ведь инфляция продолжила идти вверх. Почему же Центробанк решил сменить тактику игры? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России системы ПВО в Ливии

    Часть российских систем ПВО, базирующихся в Сирии, может быть переброшена в Ливию, утверждает западная пресса. Уже десять лет эта страна находится в состоянии политического кризиса, там действуют два независящих друг от друга правительства. Представитель одного из них раскритиковал озвученную идею. Однако эксперты полагают, что если Москва действительно примет такое решение, она найдет поддержку у других властей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

    В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    «Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции

    «Крайне оскорбительные гомофобные высказывания», «абсолютный стыд» и «оскорбление для республики». Такими словами французские политики и пресса реагируют на высказывания президента страны Эммануэля Макрона. При каких обстоятельствах французский лидер наговорил лишнего и почему это может иметь для него весьма серьезные последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как НЛО могут помешать Трампу

      Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

      73 комментария
    Перейти в раздел

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............