Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Разгоняемая в Штатах истерия по поводу возможного внеземного происхождения некоторых сбитых над Америкой летательных аппаратов, безусловно, преследует самые что ни на есть утилитарные цели. Часть близких к Трампу республиканцев откровенно троллит Байдена за нерешительность его администрации в принятии решения об атаке на китайский аэростат в начале февраля. Высосанная из пальца, но активно продаваемая основными американскими медиа история про НЛО внеземного происхождения призвана хоть как-то объяснить эту нерешительность.

Мол, не все так однозначно – семь раз отмерь, один раз сбей, если не знаешь, что именно там болтается на высоте 10-12 километров. Американские военные удивительно долго добираются до останков сбитых над озером Гурон и Аляской аппаратов, давая возможность истории с НЛО прорасти корнями в мозги обывателя. Версия с НЛО высосана журналистами из абсолютно безобидного ответа главы командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Глена ван Херка на вопрос о происхождении НЛО. Этот ответ не содержал никаких намеков на инопланетян, военный чиновник просто сказал, что не исключает никаких версий происхождения летательных объектов в небе над США и Канадой.

Казалось бы, на этом можно было поставить точку, но нет. 13 февраля Белый дом сообщил о том, что президент Байден распорядился создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена НЛО после инцидентов с аэростатами. Заметим, активно прокачивать инопланетный нарратив Соединенные Штаты начали еще весной прошлого года, когда в Конгрессе впервые за несколько десятков лет состоялись открытые слушания по поводу вероятных гостевых визитов представителей внеземных цивилизаций на нашу планету. К слушаниям были привлечены высокие чины Минобороны США, что свидетельствует о нешуточном характере мероприятия. А еще раньше, в 2021 году, американская Национальная разведка опубликовала увесистый доклад, в котором утверждалось, что ведомство не может объяснить природу происхождения многих ранее зафиксированных НЛО.

Если посмотреть на эту историю в разрезе двух прошедших лет, то тренд на «инопланетизацию» публичного поля в США станет вполне очевидным. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби особо подчеркнул, что до Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток внимательного изучения необъяснимого. И только Байден, «посмотрев наверх» (с отсылкой к популярному фильму 2021 года «Не смотри наверх» с Ди Каприо в главной роли), решил, что происходящее там, наверху – вопрос национальной безопасности США.

Но вернемся к вопросу – зачем? – со всей серьезностью. Тема НЛО, конечно, может использоваться администрацией США с тем, чтобы забить медийную повестку внеземным хламом, вытеснив оттуда по-настоящему важные темы. Как, например, расследование Сеймура Херша о «Северных потоках», в подрыве которых журналист фактически обвинил власти США и Норвегии. Или не теряющую актуальности историю с информацией, обнаруженной в ноутбуке Хантера Байдена, которая дискредитирует действующего президента США в предвыборный год. Но не исключено, что задумка с НЛО коммуникативной составляющей вовсе не ограничивается.

В средне- и долгосрочной перспективе дискуссия вокруг НЛО может стать прологом инфраструктурной войны крупных держав в космосе. Если уже сейчас США сбивают неопознанные объекты, которые могут быть просто гражданскими метеозондами (как утверждает Китай), то что помешает завтра сбивать космические средства связи и навигации под тем же предлогом? Ответ – ничего. Универсальное оправдание «мы точно не знаем, что это, но предполагаем, что это нечто создает угрозу национальной безопасности» – уже достаточное оправдание для атак. Спутниковая картография, спутниковый интернет уже сейчас играют значимую роль в разведке. Так почему бы перед началом серьезной заварухи не ослепить противника, ликвидировав его орбитальные космические аппараты и станции?

Дальше – больше. Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Любые, самые экзотические интерпретации перестают быть таковыми, если их произносить с серьезным лицом достаточно долго. Вполне вероятно, какие-нибудь Netflix или HBO уже вовсю снимают новый сериал – например, с участием нестареющего борца с инопланетными нашествиями Тома Круза – в котором с научной точностью будет описано, почему внеземные цивилизации решили атаковать Землю именно сейчас. Мол, земляне на пороге большой войны, великие державы разобщены и не смогут дать отпор пришельцам. Почему нет?

Не исключено, что тема НЛО вполне может быть использована и для того, чтобы закамуфлировать фактическое поражение Запада и США в конфликте с Россией, Китаем и другими борцами за дегегемонизацию мира. Случись такое поражение, перекрыть повестку сможет только угроза ядерной войны (что недопустимо), а если не она – то экзистенциальная угроза человечеству из глубин космоса. А США – как это всегда бывало – спасут мир, отступив на более выгодные позиции в ряде менее значимых конфликтов. Таков путь.