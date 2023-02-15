Зачем Джо Байден посмотрел наверх

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15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
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США направили в Грузию специалиста по Украине

Еще недавно Робин Данниган отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока» amcham.pl
США решили сменить своего посла в Тбилиси. Новый эмиссар Робин Данниган еще недавно курировала Украину, а до того отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока». Не исключено, что главной ее целью станет попытка вернуть Тбилиси под полное управление Вашингтона и сблизить Грузию с Украиной. Какие неприятные сюрпризы она еще может преподнести Москве? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Подробности...

России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему Германия не может дать сдачи Польше

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из ЕС. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Глеб Простаков

    Зачем Джо Байден посмотрел наверх

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		15 февраля 2023, 12:34

    Разгоняемая в Штатах истерия по поводу возможного внеземного происхождения некоторых сбитых над Америкой летательных аппаратов, безусловно, преследует самые что ни на есть утилитарные цели. Часть близких к Трампу республиканцев откровенно троллит Байдена за нерешительность его администрации в принятии решения об атаке на китайский аэростат в начале февраля. Высосанная из пальца, но активно продаваемая основными американскими медиа история про НЛО внеземного происхождения призвана хоть как-то объяснить эту нерешительность.

    Мол, не все так однозначно – семь раз отмерь, один раз сбей, если не знаешь, что именно там болтается на высоте 10-12 километров. Американские военные удивительно долго добираются до останков сбитых над озером Гурон и Аляской аппаратов, давая возможность истории с НЛО прорасти корнями в мозги обывателя. Версия с НЛО высосана журналистами из абсолютно безобидного ответа главы командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Глена ван Херка на вопрос о происхождении НЛО. Этот ответ не содержал никаких намеков на инопланетян, военный чиновник просто сказал, что не исключает никаких версий происхождения летательных объектов в небе над США и Канадой.

    Казалось бы, на этом можно было поставить точку, но нет. 13 февраля Белый дом сообщил о том, что президент Байден распорядился создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена НЛО после инцидентов с аэростатами. Заметим, активно прокачивать инопланетный нарратив Соединенные Штаты начали еще весной прошлого года, когда в Конгрессе впервые за несколько десятков лет состоялись открытые слушания по поводу вероятных гостевых визитов представителей внеземных цивилизаций на нашу планету. К слушаниям были привлечены высокие чины Минобороны США, что свидетельствует о нешуточном характере мероприятия. А еще раньше, в 2021 году, американская Национальная разведка опубликовала увесистый доклад, в котором утверждалось, что ведомство не может объяснить природу происхождения многих ранее зафиксированных НЛО.

    Если посмотреть на эту историю в разрезе двух прошедших лет, то тренд на «инопланетизацию» публичного поля в США станет вполне очевидным. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби особо подчеркнул, что до Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток внимательного изучения необъяснимого. И только Байден, «посмотрев наверх» (с отсылкой к популярному фильму 2021 года «Не смотри наверх» с Ди Каприо в главной роли), решил, что происходящее там, наверху – вопрос национальной безопасности США.

    Но вернемся к вопросу – зачем? – со всей серьезностью. Тема НЛО, конечно, может использоваться администрацией США с тем, чтобы забить медийную повестку внеземным хламом, вытеснив оттуда по-настоящему важные темы. Как, например, расследование Сеймура Херша о «Северных потоках», в подрыве которых журналист фактически обвинил власти США и Норвегии. Или не теряющую актуальности историю с информацией, обнаруженной в ноутбуке Хантера Байдена, которая дискредитирует действующего президента США в предвыборный год. Но не исключено, что задумка с НЛО коммуникативной составляющей вовсе не ограничивается.

    Фото: Zuma/ТАСС

    В средне- и долгосрочной перспективе дискуссия вокруг НЛО может стать прологом инфраструктурной войны крупных держав в космосе. Если уже сейчас США сбивают неопознанные объекты, которые могут быть просто гражданскими метеозондами (как утверждает Китай), то что помешает завтра сбивать космические средства связи и навигации под тем же предлогом? Ответ – ничего. Универсальное оправдание «мы точно не знаем, что это, но предполагаем, что это нечто создает угрозу национальной безопасности» – уже достаточное оправдание для атак. Спутниковая картография, спутниковый интернет уже сейчас играют значимую роль в разведке. Так почему бы перед началом серьезной заварухи не ослепить противника, ликвидировав его орбитальные космические аппараты и станции?

    Дальше – больше. Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть). Любые, самые экзотические интерпретации перестают быть таковыми, если их произносить с серьезным лицом достаточно долго. Вполне вероятно, какие-нибудь Netflix или HBO уже вовсю снимают новый сериал – например, с участием нестареющего борца с инопланетными нашествиями Тома Круза – в котором с научной точностью будет описано, почему внеземные цивилизации решили атаковать Землю именно сейчас. Мол, земляне на пороге большой войны, великие державы разобщены и не смогут дать отпор пришельцам. Почему нет?

    Не исключено, что тема НЛО вполне может быть использована и для того, чтобы закамуфлировать фактическое поражение Запада и США в конфликте с Россией, Китаем и другими борцами за дегегемонизацию мира. Случись такое поражение, перекрыть повестку сможет только угроза ядерной войны (что недопустимо), а если не она – то экзистенциальная угроза человечеству из глубин космоса. А США – как это всегда бывало – спасут мир, отступив на более выгодные позиции в ряде менее значимых конфликтов. Таков путь.

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