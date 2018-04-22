В ДНР решили возбудить дело против офицеров НАТО

Командование ДНР собирает доказательства для возбуждения уголовного дела против представителей НАТО, которые являются соучастниками военных преступлений в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что следственные органы собирают факты для направления дела против натовцев в международные судебные инстанции «вплоть до международного суда в Гааге», передает РИА «Новости».

Ранее в ДНР неоднократно утверждали, что в Донбассе присутствуют офицеры НАТО.