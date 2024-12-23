Решетников рассказал об основных трендах развития экономики России

Министр экономразвития Решетников рассказал «Эксперту» об основных трендах развития экономики России

Tекст: Вера Басилая

В интервью изданию «Эксперт» министр экономического развития Максим Решетников рассказал, как правительство и Центральный банк объединили усилия в борьбе с инфляцией, чтобы обеспечить мягкую посадку экономики. Министр подчеркнул значимость нацпроектов по технологическому лидерству, которые помогут в трансформации экономики. Он также оценил перспективы снижения оборонных заказов и возможностях «расселения» населения.

«Экономику, к счастью или к сожалению, скоро ждет охлаждение. Сейчас это отчасти купируется предновогодним настроением и спросом, но с января-февраля мы начнем ощущать последствия [охлаждения] более отчетливо», – заявил Решетников.

В интервью министр отметил, что термин «импортозамещение» уступает место концепции «технологического суверенитета» (техсуверенитета). Он пояснил, что нацпроекты сосредоточены на создании новых технологий, которых в стране пока нет, что предполагает активное сотрудничество с бизнесом и государством, выступающим гарантом спроса на будущую продукцию.

Министр также обсудил вопросы кадровой политики, заявив, что существует большая потребность в рабочих руках. Экономика будет компенсировать дефицит за счет повышения производительности и гибкости рынка труда, а также миграции. Важной частью нацпроектов является подготовка кадров, что обеспечивается через новые принципы приема в вузы и программы «Передовые инженерные школы».

Решетников подчеркнул значимость бюджетной поддержки и нейтральности к формам привлечения средств. Он упомянул, что правительство планирует сделать поддержку бизнеса менее зависимой от заемных средств, вводя дифференцированные подходы к субсидированию. Министр также отметил, что кредитование госкомпаний будет пересмотрено для более рационального использования ресурсов.

РанееМаксим Решетников предупредил о влиянии политики охлаждения на экономику России, которое станет явным в начале следующего года, несмотря на предновогодний спрос.

Также Решетников подтвердил прогноз роста ВВП России на 2,5% в 2025 году и заявил, что динамика курса рубля в настоящее время определяется эмоциями на валютном рынке, а не фундаментальными факторами.

Министр экономического развития отметил необходимость пересмотра модели подготовки кадров с акцентом на профильные вузы и отрасли с низкой производительностью труда.