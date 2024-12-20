Решетников: Политика охлаждения экономики скажется в начале 2025 года

Решетников заявил о влиянии политики охлаждения на экономику в начале 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью журналу «Эксперт» сообщил, что главной проблемой для экономики страны в 2025 году станет политика ее охлаждения, передает ТАСС.

По его словам, пока негативные эффекты этой политики не столь выражены, так как они сглаживаются высокими предпраздничными продажами, способствующими росту валового внутреннего продукта.

Решетников отметил, что последствия политики охлаждения начнут ощущаться с января-февраля следующего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил прогноз роста ВВП России на 2,5% в 2025 году, а также заявил, что динамика курса рубля в настоящее время определяется эмоциями на валютном рынке, а не фундаментальными факторами, и отметил необходимость пересмотра модели подготовки кадров с акцентом на профильные вузы и отрасли с низкой производительностью труда.