Решетников подтвердил прогноз роста ВВП России в 2,5% в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся [по динамике экономики в IV квартале]», – сказал Решетников, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что своевременность решений по ключевой ставке важнее, чем простая жесткость или мягкость политики.

Кроме того, Решетников сообщил, что Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по среднегодовому курсу рубля в 2025 году на уровне 96 рублей за доллар. Министр отметил, что волатильность курса и отсутствие биржевых торгов создают вызовы для банков, однако фундаментальные факторы остаются неизменными. «Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты), а с учетом фундаментальных факторов», – пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели. Напомним, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию.