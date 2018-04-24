«Волонтеры победы» решили обратиться в МИД и СПЧ после задержания активистки на Украине

Движение «Волонтеры Победы» в ближайшее время отправит в МИД России и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обращения в связи с задержанием активистки движения Елены Одновол на Украине, сообщили в пресс-службе организации.

«Мы пишем письма по поводу задержания Елены Одновол в МИД и СПЧ и уже сегодня планируем эти обращения отправить», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Представитель «Волонтеров победы» подчеркнул, что «новость о задержании Елены Одновол коснулась всех», передает РИА «Новости».

«Елена – активистка движения с самого воссоединения Крыма с Россией. Основная ее деятельность – это помощь ветеранам и сохранение исторической памяти», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» вышли на пикет у посольства Украины в Москве после задержания активистки движения на Украине. В организации заявили, что одиночный пикет будет продолжаться до вечера, а активисты будут сменять друг друга.

Напомним, во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что задержанная Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».