Порошенко предложил патриарху Кириллу поддержать украинскую автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Бог творит чудеса», и не исключил поддержки украинской автокефалии со стороны патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам Порошенко, «идеальным вариантом» стала бы поддержка автокефалии не только патриархом Константинопольским Варфоломеем, но и всеми «православными церквами, включая российского патриарха», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Порошенко заявил, что считает это «единственным способом, чтобы хоть как-то отмыться от тех грехов, которые сделаны на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистками и иногда российскими священниками».

Порошенко сказал, что «ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского патриарха не существует». Президент Украины подчеркнул, что Вселенский патриарх «не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу».

Президент Украины сообщил, что после начала конфликта в Донбассе не общался с патриархом Кириллом.

Порошенко уверен, что «решение о получении Украинской православной церкви на автокефалию вызовет огромный национальный подъем национального духа». При этом он заверил, что «никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать» церковь, «центр которой находится за пределами нашего государства (в Москве)». Он отметил, что на Украине была и будет гарантирована свобода совести.

Порошенко считает, что создание единой поместной православной церкви на Украине поможет вернуть Донбасс и Крым, ведь таким образом, по его мнению, устраняются «внутренние конфликты» и государство становится сильнее.

В воскресенье украинский президент Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.

Председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич пояснил, что Константинопольский патриархат, во-первых, «не сделает ничего такого, что бы помешало» всеправославному единству. Во-вторых, планируется согласовать вопрос со всеми поместными православными церквями.