Собянин предупредил о второй волне урагана

Ожидается повторное усиление ветра с 20.00 в Москве, предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра», – написал Собянин в Twitter.

Он попросил горожан быть осторожней и не отпускайте детей из дома.

Ранее он сообщил, что из-за урагана в больницах оказалось семь человек, в том числе трое детей.

Напомним, из-за урагана на некоторое время было перекрыто движение на Садовом кольце и затруднено на Измайловском шоссе. Ветром сорвало крышу жилого дома.

Опасаясь непогоды, закрылись для посещений Парк Горького и ВДНХ.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города отказаться от поездок на личном транспорте и не оставлять автомобили под деревьями.

Гидрометцентр объявил на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Отмечается, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».