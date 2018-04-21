Дерево упало на трехмесячного ребенка в Москве

Три человека госпитализированы после падения на них дерева на юго-западе Москвы, в том числе трехмесячный ребенок, сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

Трехмесячный ребенок и двое взрослых пострадали от падения на них дерева на Сумской улице. Все трое госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на Печатникова.

По его словам, состояние ребенка и взрослых удовлетворительное.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города отказаться от поездок на личном транспорте. «Если же отказаться не получится, пожалуйста, не оставляйте их под деревьями и прочими шаткими конструкциями. В гараже машине будет гораздо спокойнее», – сообщается в аккаунте департамента в Twitter.

Из-за ухудшения погоды и штормового предупреждения в Москве закроется для посещений Парк Горького, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из-за непогоды была закрыта территория ВДНХ.

Гидрометцентр объявил на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Отмечается, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».