ВДНХ закрыли из-за непогоды

Территория ВДНХ закрыта для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий.

Предупреждение синоптиков о резком ухудшении погодных условий в столице стало поводом для закрытия территории ВДНХ, сообщает мэрия Москвы.

Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют.

По данным синоптиков, порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Температура вечером опустится до 1-3 градусов выше ноля. Ночью ожидается дождь и мокрый снег.

Горожанам рекомендуют воздержаться от прогулок.