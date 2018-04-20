В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности

Гидрометцентр объявил на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра.

Отмечается, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», говорится в сообщении ведомства.

Ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, а также резкое понижение температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что в Москве к 23 апреля ожидается значительное похолодание, не исключен мокрый снег.