В Москву вернутся снег, заморозки и гололедица

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что синоптики прогнозируют значительное похолодание в Москве к началу следующей недели.

«В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», – сказал Тишковец, передает РИА «Новости».

Со среды температура воздуха в Москве вернется в климатическое русло, характерное для середины весны, отметил специалист.

«17 апреля в Центральной России стал последним феноменально теплым днем. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ воздух к 16.00 прогрелся до плюс 19,3 градусов, на Балчуге до плюс 20,4. В Подмосковье теплее всего было в Черустях (плюс 20,5), Кашире (плюс 20,7) и Серпухове (плюс 21,3), что соответствует климатическим показателям начала июня», – сообщил он.

По его словам, уже в ближайшие часы ситуация в атмосфере «начнет меняться кардинальным образом». Резкое ухудшение погоды начнется в среду: на Москву надвинется североатлантический циклон, который принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух.



«В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10 - плюс 13 градусов, а общее количество осадков может составить 7-12 миллиметров, что составляет одну четвертую всей месячной нормы», – добавил Тишковец.