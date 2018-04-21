Сорванная кровля остановила движение на Садовом кольце

На Садовом кольце в районе Смоленского бульвара было остановлено движение из-за падения части кровли на проезжую часть, сообщает Центр организации дорожного движения.

«Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе», – сообщает ЦОДД в Twitter.

Через несколько минут движение на участке было восстановлено, поврежденные автомобили были перемещены в правую полосу движения.

Также сообщается, что упавшее на Измайловском шоссе дерево перекрыло оба ряда. Сотрудники ГИБДД перенаправляют автомобили на встречную полосу.

От штормового ветра в Москве упали 50 деревьев, также была сорвана крыша жилого дома, сообщает Life. Отмечается, что без электричества осталось 60 поселков вблизи столицы.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате падения дерева.