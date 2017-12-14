От урагана в Москве пострадали 20 человек

За медицинской помощью обратились 20 пострадавших от штормового ветра в Москве, один мужчина в Подмосковье погиб.

Медицинская помощь после столкновения со стихией понадобилась почти 20 пострадавшим, в том числе детям, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между тем, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, в больницах находятся трое детей и четверо взрослых. «К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий», – написал он в своем Twitter.

Один мужчина погиб в Подмосковье. Его насмерть придавило строительным вагончиком, опрокинувшимся от ветра, передает РИА «Новости».

Напомним, из-за урагана на некоторое время было перекрыто движение на Садовом кольце и затруднено на Измайловском шоссе. Ветром сорвало крышу жилого дома.

Опасаясь непогоды, закрылись для посещений Парк Горького и ВДНХ.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города отказаться от поездок на личном транспорте и не оставлять автомобили под деревьями.

Гидрометцентр объявил на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Отмечается, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».