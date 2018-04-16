Российские атомные подлодки устроили на Камчатке дуэль

Российский атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) проекта 955 «Борей» «Владимир Мономах» и однотипная ему подлодка «Александр Невский» провели на Камчатке учения, разыграв дуэль, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана второго ранга Николая Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, «разыграв дуэльную ситуацию», отработав во время учений двустороннее применение оружия и гидроакустических средств, передает РИА «Новости».

Так, в соответствии с планом боевой подготовки, «Владимир Мономах», отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, на стороне которого действовал подводный крейсер «Александр Невский».

После обнаружения «вражеской» подлодки «Владимир Мономах» выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине «неприятеля», после чего успешно уклонился от ответной атаки «Александра Невского», рассказал Воскресенский.

Напомним, в ноябре прошлого года первый модернизированный подводный крейсер проекта 955А (четвертый по счету в семействе «Борей») – «Князь Владимир» – был выведен из эллинга Севмаша и спущен на воду. Британская пресса назвала субмарину самой смертоносной в мире. Тогда же в ОСК сообщили о завершении разработки облика подлодки «Борей-Б».