Названы сроки передачи ВМФ первой подлодки типа «Борей-Б»

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проектированию стратегического атомного подводного крейсера типа «Борей-Б» начнутся в 2018 году, завершение испытаний и передача Военно-морскому флоту запланированы на 2026 год, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Проект «Борей-Б» включен в государственную программу вооружений до 2027 года. В соответствии с этой программой ОКР по созданию головного подводного ракетоносца должны начаться в 2018 году, сдача его флоту после проведения испытаний запланирована на 2026 год», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил, что «Борей-Б» получит корпус предшественника, но шумность лодки значительно снизится благодаря водометному двигателю. Кроме того, новая лодка получит ряд других новинок.

Серийное производство четырех лодок «Борей-Б» начнется, по словам источника, в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что разработка облика подводного стратегического ракетоносца усовершенствованного проекта «Борей-Б» практически завершена.

Кроме того, эксперт перечислил три возможных новшества на АПЛ «Борей-Б».