Сообщения о том, что ракетные удары США якобы пришлись по химическим объектам в Сирии, являются «чистым фейком», как и утверждения о «химатаке» в городе Дума, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Сейчас по развалинам этих псевдохимобъектов ходят люди без защиты и не падают в конвульсиях, с пеной изо рта», – написал Пушков в Twitter.

«Вся ракетная операция США пронизана ложью – от начала и до конца», – заявил он.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства. Однако это не помешало американскому президенту Дональду Трампу провозгласить атаку «идеально исполненной», а Пентагону – заявить, что все цели, намеченные при ударе в Сирии, якобы успешно поражены.

Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США.