Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал, какие цели преследовала западная коалиция, атакуя Сирию, и рассматривает ли Лондон возможность новых ударов по сирийской территории.

«Нам следует честно признать: это не изменит ход гражданской войны в Сирии», – передает слова Джонсона ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

Британский министр выразил надежду на то, что «русские побудят Асада вернуться за стол переговоров в Женеве».

Джонсон добавил, что британские власти в настоящий момент не рассматривают возможности нанесения нового удара по Сирии. «На данный момент не обсуждается предложений о новых атаках, так как, слава богу, режим [президента Сирии Башара] Асада пока не настолько глуп, чтобы осуществить еще одно нападение с использованием химоружия», – заявил он.

На вопрос о том, что будет в случае «новой химатаки» в Сирии, Джонсон ответил уклончиво. Он пообещал, что Британия и союзники изучат имеющиеся варианты.

Ранее Джонсон призывал мир срочно ответить на «химатаку» в Думе.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели.

Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США. Западные СМИ написали, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия. По мнению экспертов, расклад сил на Ближнем Востоке начинает меняться в пользу России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему ракетный удар по Сирии стал поражением для США.