Джонсон призвал мир ответить на «химатаку» в Думе

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал к срочному расследованию сообщений о якобы имевших место «химатаках» в городе Дума в сирийской Восточной Гуте.

«Эти последние сообщения должны быть незамедлительно расследованы и международное сообщество должно дать свой ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

Борис Джонсон выразил поддержку действиям экспертов из ОЗХО. «Россия не должна вновь пытаться препятствовать этим расследованиям», – утверждает британский министр.

Он заявил, что «жертвами» так называемой химатаки в Думе стали «много людей». «Мы осуждаем использование химоружия кем бы то ни было, везде», – подчеркнул Джонсон.

«Ответственные за использование химоружия утратили весь моральный суверенитет и должны нести ответственность», – сказал британский министр.

Он отметил, что если подтвердятся сообщения об использовании химоружия сирийскими правительственными войсками, то это станет новым примером «жестокости и упорного игнорирования режимом Асада сирийского народа и его законных обязательств не использовать химическое оружие».

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену». В то же время советник Белого дома Том Боссерт не исключил военных действий против Сирии на фоне сообщений о применении хлора.

МИД России заявлял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.