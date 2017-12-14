Одного из членов экипажа разбившегося на Балтике Ка-29 спасла случайность

Борттехник вертолета Ка-29, потерпевшего крушение в акватории Балтийского моря, чудом остался жив, сообщил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к расследованию катастрофы.

«Заводской экипаж облетывал один из новых кораблей по программе. По штату на Ка-29 летчик, штурман и борттехник. По плану было пять посадок на палубу. Четыре выполнили и пошли на пятый круг. Борттехника высадили на корабле, типа посиди тут, после крайней посадки тебя заберем и пойдем домой...» – рассказал источник газеты ВЗГЛЯД.

В пятницу вертолет с двумя членами экипажа на борту потерпел катастрофу в акватории Балтийского моря. Катастрофа произошла при отработке посадки на корабль, проходящий испытания. Погибли два летчика-испытателя. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Балтийскому гарнизону возбудил уголовное дело. Следователи уточнили, что маневры отрабатывались в темное время суток.