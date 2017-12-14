Пилоты разбившегося в Балтийском море вертолета Ка-29 погибли

Летчики-испытатели, находившиеся в потерпевшем крушение в акватории Балтийского моря вертолете Ка-29, погибли, сообщила пресс-служба Балтфлота.

«Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб», – передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что «полет проходил в простых метеоусловиях».

Вертолет потерпел крушение при проведении ночных испытательных полетов, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу вертолет с двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в акватории Балтийского моря. Сообщалось об одном погибшем.