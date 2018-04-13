Вертолет разбился в акватории Балтийского моря

Вертолет с двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в акватории Балтийского моря, спасатели обнаружили тело одного погибшего, сообщил источник в экстренных службах.

«В Калининградской области произошло крушение вертолета … в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», – сказал источник РИА «Новости».

Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.