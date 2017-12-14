Стали известны обстоятельства крушения Ка-29 на Балтике

Вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря при отработке посадки на корабль, проходящий испытания, сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного региона.

«Вертолет совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж – инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, вертолет штатно совершил четыре посадки, а на пятой возникли проблемы, и «произошло то, что произошло». Источник не уточнил, о каком именно корабле идет речь.

Источник в силовых структурах сообщил, что катастрофа вертолета в Балтийском море произошла на испытаниях большого десантного корабля (БДК) корабля «Иван Грен», строящегося для ВМФ Прибалтийским судостроительным заводом (ПСЗ) «Янтарь». Официально эта информация не подтверждена.

В то же время на заводе подтвердили, что «Иван Грен» находится в море на испытаниях, но от комментариев в связи с ЧП воздержались. Представитель ПСЗ сообщил, что морские испытания вошли в завершающую стадию, во второй половине апреля корабль должен будет вернуться на завод. Он добавил, что «Иван Грен» будет передан заказчику «до конца весны» – в мае.

В пятницу вертолет с двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в акватории Балтийского моря. Погибли два летчика-испытателя. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Балтийскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Следователи уточнили, что маневры отрабатывались в темное время суток.