Возбуждено дело по факту крушения вертолета Ка-29 в Балтийском море

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Балтийскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-29, сообщили в пресс-центре СКР.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

В СК сообщили, что 12 апреля в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета с борта военного корабля.

«Выполнив данное упражнение, Ка-29 ушел на новый круг», – сообщили в ведомстве, отметив, что когда экипаж перестал выходит на связь, организовали поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых в воде обнаружены обломки воздушного судна.

Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заверили в СК.

В пятницу вертолет с двумя членами экипажа на борту потерпел крушение в акватории Балтийского моря. Погибли два летчика-испытателя.