Британский центр ИКАО извинился за проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, работающий на территории Великобритании, извинился за проверку самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона в конце марта, сообщил министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Предоставил. И даже извинился. Это был Центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», – передает ТАСС ответ Соколова на вопрос, предоставил ли центр объяснения причин проверки воздушного судна.

Напомним, 30 марта досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево. В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.

В посольстве России в Лондоне заявили, что объяснения британского МВД о причинах досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу вызывают сомнения относительно реальных намерений пограничников Соединенного Королевства.