Британский центр ИКАО извинился за проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:24  |  vz.ru
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США положили глаз на Северный морской путь

США оценили перспективность Северного морского путиФото: Reuters
Северный морской путь должен быть международной транспортной артерией, и США претендуют на проведение здесь учений по обеспечению свободы мореплавания. Такая позиция Вашингтона по СМП будет неприятна Москве, заявил американский адмирал, командующий Береговой охраной США. Что же он имел в виду и в чем интересы США по отношению к российскому Севморпути? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа - его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно – ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Британский центр ИКАО извинился за проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

             13 апреля 2018, 07:31
          Фото: Leonid Faerberg/
          Transport Photo Images/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, работающий на территории Великобритании, извинился за проверку самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона в конце марта, сообщил министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

          «Предоставил. И даже извинился. Это был Центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», – передает ТАСС ответ Соколова на вопрос, предоставил ли центр объяснения причин проверки воздушного судна.

          Напомним, 30 марта досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево. В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».

          МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

          Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.

          В посольстве России в Лондоне заявили, что объяснения британского МВД о причинах досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу вызывают сомнения относительно реальных намерений пограничников Соединенного Королевства.


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