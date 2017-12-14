Британия нашла оправдание досмотру российского самолета

Досмотр российского самолета накануне производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ, говорится в заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.

«Это обычная процедура для британских пограничников – досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики, или оружие», – передает РИА «Новости» заявление Уолласа.

Он рассказал также, что после проверки экипажу разрешили вылететь по запланированному маршруту.

Напомним, в пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

Досмотренный самолет почти с трехчасовой задержкой сел в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU 2583 приземлился в 01.17. Капита лайнера рассказал о том, как проходила проверка в аэропорту Хитроу.

В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».