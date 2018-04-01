Россия раскритиковала объяснения Британии в связи с досмотром самолета «Аэрофлота»

Объяснения британского МВД о причинах досмотра самолета «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу вызывают сомнения относительно реальных намерений пограничников Соединенного Королевства, говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

В субботу замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что досмотр производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.

«Это явная попытка замминистра отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия командира экипажа в нарушение существующих правил… Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск», – говорится в заявлении посольства.

Дипломаты напомнили, что «Аэрофлот» и российские аэропорты соблюдают строгие международные стандарты безопасности и никаких сомнений в этом не возникает, передает РИА «Новости».

«Более того, довольно странно искать «наркотики и огнестрельное оружие», которые должны быть «привезены в страну» на пустом самолете, готовом принять вылетающих пассажиров», – отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево. В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.