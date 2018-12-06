У берегов Японии потерпели крушение два самолета ВМС США

Истребитель-бомбардировщик ВМС США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 потерпели крушение у побережья Японии, сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, самолеты ВМС США, на борту которых находилось семь человек, столкнулись, предположительно, во время дозаправки в воздухе, потерпев крушение в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку, передает ТАСС.

По поступающим данным, одному из пилотов удалось спастись. Американские и японские военнослужащие организовали поиски остальных членов экипажей самолетов.

По имеющей информации, истребитель-бомбардировщик ВМС США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

Напомним, 1 ноября на Окинаве возобновились работы по переносу авиабазы США из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко.