Работы по переносу авиабазы США возобновились на Окинаве

В районе Хэноко на северо-востоке острова Окинава возобновились работы по переносу туда американской военной базы, сообщают информационные агентства.

Работы ведутся вопреки протестам местного населения, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

По словам вице-губернатора префектуры Киитро Дзяхану, Токио игнорирует «чаяния жителей префектуры Окинава».