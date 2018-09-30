Сын американского морпеха стал губернатором Окинавы, пообещав закрыть военную базу США

Выборы губернатора префектуры Окинава превратились в революционное для Японии событие, так как на них победил сын американского морского пехотинца. Причем секретом его успеха стало обещание избавиться от военно-морской базы США на острове Окинава.

58-летний Денни Тамаки одержал победу на прошедших в воскресенье губернаторских выборах в префектуре Окинава, расположенной на одноименном южнояпонском острове архипелага Рюкю, сообщает The New York Times. Это событие не произвело бы особого эффекта, если бы не происхождение нового губернатора.

Отец Дэнни Тамаки – американский морской пехотинец, вернувшийся в США еще до рождения своего сына. Еще тридцать лет назад люди с таким происхождением вряд ли могли бы добиться успеха в японской политике. Сейчас же Тамаки чрезвычайно популярен у себя на острове. Как ни парадоксально, победить на выборах Тамаки помогло обещание добиваться ликвидации американской военной базы на Окинаве.

Стоит отметить, что морские пехотинцы не раз вызывали недовольство местных жителей своим буйным поведением. Каждый случай ДТП, драки или уж тем паче более серьезного правонарушения с участием американского военного неизменно приводит к акциям протеста и на Окинаве, и на остальной территории Японии.

Что же касается нового губернатора, то японцы называют таких, как он, «хафу» (от английского half - половина), то есть потомок от смешанного брака. Отношение к этой весьма немногочисленной категории населения Японии здесь веками было не особенно хорошим, варьировавшись от настороженного до откровенной дискриминации.

Однако в последнее время все изменилось. С недавних пор в Японии мода на «хафу». Их довольно много в шоу-бизнесе и спорте, но в политике до недавнего времени «полукровка» была только одна: Рэнхо Мурата. Эта женщина была председателем Демократической партии, а в 2010-2012 годах даже входила в правительство: министром по особым поручениям, ответственным за реформирование госадминистрации, и министром по делам потребителей. Правда, она всё-таки не совсем «хафу»: ее отец японизированный тайванец, всю жизнь прожил в Японии, в ее доме разговаривали на японском языке.