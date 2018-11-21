Еврогруппа согласовала реформирование еврозоны

Министры финансов 19 стран зоны евро договорились о реформировании еврозоны, сообщил представитель главы Еврогруппы Луис Рего.

«Заседание закончилось спустя 18 часов. Мы достигли соглашения по реформированию еврозоны», – сказал он, передает ТАСС.

В свою очередь глава Еврогруппы Марио Сентено сообщил, что Совет министров финансов стран еврозоны согласовал концепцию создания бюджета еврозоны.

«Мы сделали. После нескольких месяцев напряженных переговоров, напряженных и долгих встреч мы согласовали всесторонний план евро. План поддержан всеми», – сказал Сентено, передает РИА «Новости».

По настоянию Германии, ведущей экономики Евросоюза, бюджет еврозоны должен стать частью бюджета ЕС, так как это обеспечит соблюдение обычных правил бюджетного контроля и участие парламента в принятии решений.

Летом канцлер Германии Ангела Меркель впервые детально отреагировала на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании еврозоны, поддержав некоторые из идей французского лидера. В частности, она поддержала идею создания инвестиционного бюджета для выравнивания экономических различий между странами еврозоны. Однако тогда идее Меркель и Макрона об общем бюджете еврозоны воспротивились 12 стран ЕС.