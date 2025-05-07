Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.
Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.
Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.
В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.
Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.