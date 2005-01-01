Меркель впервые ответила на инициативы Макрона по реформированию еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые детально отреагировала на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании еврозоны, поддержав некоторые из идей французского лидера.

В интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) она поддержала идею о создании инвестиционного бюджета для выравнивания экономических различий между странами еврозоны, сообщает Deutsche Welle.

Меркель также выступила за поэтапное введение инвестиционного бюджета на уровне «двузначной миллиардной суммы нижнего порядка», при этом, по ее словам, нужен последующий анализ его эффективности.

Вопрос о том, следует ли интегрировать этот бюджет в обычный бюджет Евросоюза, или необходимо передать его в ведение министров финансов стран еврозоны.

Кроме того, канцлер Германии представила свою концепцию Европейского валютного фонда, который должен появиться на базе Европейского стабилизационного механизма (ESM), созданного для борьбы с долговым кризисом. Она считает, что нужно выделять краткосрочные кредиты странам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию из-за внешних обстоятельств.

Меркель также подчеркнула, что кредиты сроком на пять лет должны выдаваться «в ограниченном объеме и на условиях полного погашения».

По ее словам, в это «неопределенное время» Европа должна «оставаться дееспособной в любой момент», поэтому нельзя откладывать в консультации в долгий ящик. В противном случае, заявила она, может случиться так, что на протяжении целого года не удастся «выдавать стипендий для студентов по обмену (Erasmus), затянется усовершенствование Европейской погранслужбы Frontex или не удастся реализовать важные проекты по борьбе с причинами миграции».

«Не говоря уже о средствах из структурного фонда и важных программах в сфере научных исследований», – заявила канцлер ФРГ.

В апреле Меркель заявила, что до середины года – до совета ЕС в июне, необходимо «принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени».

Между тем, план реформирования ЕС и еврозоны, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, встретил неприятие в восьми странах Евросоюза.