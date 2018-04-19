Меркель обозначила срок принятия решения по реформированию Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала срок, в который Берлин и Париж намерены принять важные центральные решения относительно реформирования Европы.

«Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне, хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель также пообещала, что Германия будет настаивать на важности трансатлантического сотрудничества, несмотря на ряд разногласий между ЕС и США, передает ТАСС.

Канцлер Германии встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 апреля.

Напомним, план реформирования ЕС и еврозоны, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, встретил неприятие в восьми странах Евросоюза.

В августе 2017 года Макрон заявил о том, что Франция собирается взять на себя инициативу по реформированию Евросоюза.