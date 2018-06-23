Идее Меркель и Макрона об общем бюджете еврозоны воспротивились 12 стран ЕС

Против предложения Германии и Франции по созданию общего бюджета для еврозоны выступили 12 стран Евросоюза, они составили протестное письмо, заявив, что однозначно не одобряют эту инициативу, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Авторами письма стали 12 министров финансов стран ЕС. Протестное послание адресовано председателю Еврогруппы Марио Сентено. Составители письма усомнились в необходимости выделения специального бюджета для валютного союза, передает ИноТВ содержание статьи немецкого издания.

Уточняется, что составил письмо министр финансов Нидерландов по поручению Бельгии, Люксембурга, Австрии, Швеции, Дании, Финляндии, Мальты, Ирландии и стран Балтии. Подписанты выражают опасения «моральными рисками» и вопросами «фискального нейтралитета».

В начале июня канцлер Германии Ангела Меркель впервые детально отреагировала на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании еврозоны, поддержав некоторые из идей французского лидера. В частности, она поддержала идею создания инвестиционного бюджета для выравнивания экономических различий между странами еврозоны.

Немецкий министр финансов Олаф Шольц отмечал, что предложение Германии и Франции вызвало противоречивые реакции.

Правительство Германии рассматривает бюджет еврозоны как часть общего бюджета ЕС, поясняет издание. Меркель и Шольц при этом думают не только об уже существующих вкладах в бюджет Европейского союза, но и о доходах от налога на проведение финансовых операций. Однако, как сказано в письме 12-ти министров финансов, в Люксембурге это «однозначно не вызовет одобрения», заключает Süddeutsche Zeitung.