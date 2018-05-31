ЕК предложила способ поддержки проблемных стран еврозоны

Еврокомиссия предложила закрепить в следующем долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021-2027 поддержку стран еврозоны, попавших в непростое положение, через общие средства всего ЕС.

Механизм предложено назвать «Европейской функцией стабилизации инвестиций»; планируется, что он поможет «быстрому восстановлению экономики в случаях серьезных экономических потрясений в странах еврозоны, а также в тех (государствах ЕС), которые участвуют в Европейском механизме обменных курсов (ERM II)», передает РИА «Новости» сообщение ЕК.

Также это должно поддержать уровень государственных инвестиций в случае возникновения в стране проблем, сохранив, тем самым, экономическую стабильность.

Кроме того, через этот инструмент страны Евросоюза смогут получать кредиты, гарантированные бюджетом ЕС, в размере до 30 млрд евро. Средства для кредитования планируют привлекать на рынке.

Предложение Еврокомиссии должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал укрепить экономический суверенитет Европы.