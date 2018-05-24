Макрон призвал укрепить экономический суверенитет Европы

У Европы должен быть более сильный экономический суверенитет, она должна лучше защищать свои компании, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя санкции США против Ирана.

Он сообщил, что Париж предоставит компенсации французским компаниям, которые работают «в рамках договоров, заключенных Францией». Кроме того, рассматриваются и «другие механизмы защиты интересов компаний».

Париж поддержал предложения Еврокомиссии, в частности, о постановлении 1996 года, которое защищает компании «от внешних санкций».

Президент Франции заверил, что его страна «будет защищать свои экономические интересы».

Кроме того, он признал, что Тегеран «остается в рамках соглашения 2015 года, МАГАТЭ это подтверждает».

«Это символ ответственности и надежности. Все участники соглашения решили его сохранить», – заявил президент Франции, призвав «обеспечить гарантии Ирану».